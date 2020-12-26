Kars Belediyesi’nin temizlik ve kar mesaisi devam ediyor

Kars Belediye Başkanlığı’nca kent yağan karın ardından karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları amacıyla cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Devam eden çalışmalarda öncelik yoğun yaşam alanları olurken, ana arterler de kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri caddelerin karını temizlerken, karlar kamyonlarla kent dışına çıkarıldı. Karla mücadele çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

