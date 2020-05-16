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Kars Çayı'nı canlandıracak "Vadi" projesinde çalışmalar yeniden başladı

KARS HABERLERİ  | 16.05.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kars Çayı'nı canlandıracak "Vadi" projesinde çalışmalar yeniden başladı

Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Çayı üzerinde kurulan ve bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi planlanan "Kars Vadisi Projesi"nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kars Kalesi ile çevresini cazibe merkezi haline getirecek, vatandaşlar ile kente gelen yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak projede çalışmalar, havaların ısınmasıyla yeniden başladı.

Kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla geçen yıl yapımına başlanan proje çalışmalarını denetleyen Vali Öksüz, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmasıyla bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla bölgede bir cazibe merkezinin oluşturulacağını ifade eden Öksüz, "1800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içerisinde de Kars halkının ve ilimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin yöresel ürünleri satın alabilecekleri dükkanlar, kafe ve lokantadan oluşan ve misafirlerimize hizmet edecek bir kompleks yer alacak. Projenin bitirilerek halkın hizmetine sunulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

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