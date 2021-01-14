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Kars Çayı’nın buzları erken çözülmeye başladı

14.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Kars Çayı’nın buzları erken çözülmeye başladı

Kars’ta son günlerde etkili olan sıcak hava kent merkezinden geçen Kars Çayı’nın buzlarının çözülmesine neden oldu.Kars Çayı’nın buzları bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte eridi.Normal şartlarda hava sıcaklığının eksi 20’lerde seyretmesi gereken kentte, bahar havası yaşanması vatandaşları şaşırttı.Her yıl normalde Nisan ve Mayıs aylarında havaların ısınması ve yağmurların yağmasıyla birlikte buzları çözülen Kars Çayı, Ocak ayında sıcak ve güneşli havadan etkilenerek eriyerek kısmen çözüldü.

Kars’ta son günlerde etkili olan sıcak hava kent merkezinden geçen Kars Çayı’nın buzlarının çözülmesine neden oldu.
Kars Çayı’nın buzları bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte eridi.
Normal şartlarda hava sıcaklığının eksi 20’lerde seyretmesi gereken kentte, bahar havası yaşanması vatandaşları şaşırttı.
Her yıl normalde Nisan ve Mayıs aylarında havaların ısınması ve yağmurların yağmasıyla birlikte buzları çözülen Kars Çayı, Ocak ayında sıcak ve güneşli havadan etkilenerek eriyerek kısmen çözüldü.

Kars Çayı’nın buzları erken çözülmeye başladı

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Atas Eczanesi
Kagizman
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Sarikamis
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