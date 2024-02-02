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Kars dondu, ağaçlar kırağı tuttu

İHA İHA
02.02.2024 09:44 | Son Güncelleme:
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Kars eksi 23’ü gördü, ağaçlar kırağı tuttu. Soğuktan beyaza bürünürken Kars Çayı’ndan soğuğun etkisiyle çıkan buhar ise şaşırttı.

Kars adeta donuyor. Kentte etkili olan soğuk hava hayatı durma noktasına getirirken hava sıcaklığı eksi 23 dereceye kadar düştü. Soğuktan Kars Çayı yeniden donarken, ağaçlar kırağı tutarak beyaz çiçek açtı.

Havanın her geçen gün biraz daha soğuduğunu ifade de eden vatandaşlar, “Kars’ta şu anda eksi 23 derece soğuk var. İliklerime kadar bu soğuğu hissediyorum. Kars adeta bu kesmiş durumda” dedi.
Öte yandan kentte soğuk hava ile birlikte yeniden donan Kars Çayı ve kırağı tutan ağaçlar havadan görüntülendi. Soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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Artaç eczanesi
Sarikamis
Tanriverdi eczanesi
Merkez
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