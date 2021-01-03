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Kars Emniyeti’nden “Oltalama yoluyla dolandırıclık” uyarısı!

KARS HABERLERİ  | 03.01.2021 10:06 | Son Güncelleme

Kars İl Emniyet Müdürlüğü “Oltalama yoluyla dolandırıcılığa” dikkat çekerek vatandaşları uyardı.Son günlerde tele pazarlamanın yanı sıra sosyal medya kanallarını da etkin kullanan bazı firma ya da şahıslar, uçuk vaatlerle yaptıkları tanıtımın ardından kişilerin elektronik posta adreslerine veya hesaplarına gönderdikleri şüpheli linklerle oltalama (phishing) yaparak, nitelikli dolandırıcılık yapıldığını hatırlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan URL/Adres kontrolü yapmalarını istedi.İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “URL/Adres kontrolü yapın, Güvenilir olmayan kaynaklara dikkat edin, Şüpheli e-postalara karşı duyarlı olunması ve Antivirüs yazılımını periyodik olarak güncellemeyi unutmayın” ifadelerine yer verildi.Öte yandan uydu televizyonu veya internet aracılığıyla yapılan uzaktan satış yöntemiyle kişilerin sağlığa kavuşma, kısa yoldan çok kazanç sağlama ve değerinin altında fiyatla ürün sahibi olma gibi isteklerini kullanan bazı firma ya da kişiler kullandıkları çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırarak mağdur ettikleri hatırlatıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü “Oltalama yoluyla dolandırıcılığa” dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
Son günlerde tele pazarlamanın yanı sıra sosyal medya kanallarını da etkin kullanan bazı firma ya da şahıslar, uçuk vaatlerle yaptıkları tanıtımın ardından kişilerin elektronik posta adreslerine veya hesaplarına gönderdikleri şüpheli linklerle oltalama (phishing) yaparak, nitelikli dolandırıcılık yapıldığını hatırlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan URL/Adres kontrolü yapmalarını istedi.
İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “URL/Adres kontrolü yapın, Güvenilir olmayan kaynaklara dikkat edin, Şüpheli e-postalara karşı duyarlı olunması ve Antivirüs yazılımını periyodik olarak güncellemeyi unutmayın” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan uydu televizyonu veya internet aracılığıyla yapılan uzaktan satış yöntemiyle kişilerin sağlığa kavuşma, kısa yoldan çok kazanç sağlama ve değerinin altında fiyatla ürün sahibi olma gibi isteklerini kullanan bazı firma ya da kişiler kullandıkları çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırarak mağdur ettikleri hatırlatıldı.

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