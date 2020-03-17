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Kars, Erzincan ve Iğdır'da duruşmalara "koronavirüs" arası

KARS HABERLERİ  | 17.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kars, Erzincan ve Iğdır'da duruşmalara "koronavirüs" arası

Kars, Erzincan ve Iğdır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında bazı duruşmaların ertelendiği bildirildi.

Kars Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından yapılan açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalarla ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelendiği aktarıldı.

Duruşmaların ertelendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstisna tutulan durumlar haricinde kolluk birimlerine gönderilen zorla getirme emirlerinin yerine getirilmemesi, duruşmaya gelmeyenlerin mazeretli sayılması, 2 haftalık süreç içerisinde duruşması olanların yeni duruşma tarihini UYAP vatandaş portal, UYAP sms, e-Devlet sistemleri üzerinden öğrenmeleri, tutuklu ve ivedi dosyalar dışında duruşması olan vatandaşların ve avukatların mahkeme kalemlerini meşgul etmemeleri açısından taleplerini UYAP ortamında ya da ön büroda görevlendirilen personel vasıtasıyla yapabilecekleri, şeklinde görüş birliğine varılmıştır."

- Iğdır

Iğdır Adliyesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı duruşmaların ertelenmesi kararı alındı.

Yurt genelindeki Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, HSK'nin aldığı tavsiye kararı üzerine kent genelindeki tüm mahkemelerin duruşmalarının 2 hafta süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Acil ve özel durumların görülmesine ise devam edileceği belirtildi.

- Erzincan

Erzincan'da da yeni tip koronavirüse karşı tedbirler kapsamında bazı duruşmaların ertelendiği bildirildi.

HSK'nin, koronavirüse ilişkin tedbirleri kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalarla ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusu, Erzincan Adalet Komisyonu Başkalığı ile Ceza ve Hukuk Mahkemeleri Başkan ve Hakimleri tarafından incelendi. Mahkeme başkanları ve hakimleri arasında varılan ortak kanaate göre, 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İcra Ceza Mahkemesi, İnfaz Hakimliği ile Kadastro Hakimliği dışında bulunan diğer mahkemelerin 31 Mart 2020 tarihine kadar ivedi işler haricinde, duruşma, talimat duruşması ve keşif tarihleri ertelendi.

Ayrıca vatandaşların ve avukatların mahkeme kalemlerini meşgul etmemeleri açısından taleplerini UYAP ortamında ya da ön büroda görevlendirilen personel vasıtasıyla gerçekleştirmeleri istendi.

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Iğdır Kars Kars Adliyesi

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