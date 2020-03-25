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Kars eski Emniyet Müdürlüğü Polisevi oluyor

KARS HABERLERİ  | 25.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Kars’taki tarihi tescilli yapılardan birisi olan ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün eski hizmet binası, restore edilerek Polis Evi olarak turizme kazandırılacak.Vali Türker Öksüz, sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel potansiyeliyle kadim şehir Kars’ın ve Karslıların en iyi hizmetlere layık olduğunu belirtti.Öksüz, Kars’ı kalkındıracak, katma değer katacak ve Kars’ın değerine değer katacak olan çeşitli projelerin 2020 yılı itibariyle hayata geçirileceğini kaydetti.Kars Polis Evi’nin de bu projelerden biri olduğunu ifade eden Vali Öksüz, projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilerek turizme kazandırılmasında büyük destek ve katkıları olan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof.Dr.Yunus Kılıç ile emeği geçen herkese teşekkür etti.Restorasyon çalışmalarına başlanan Kars Polis Evi’nde, 8 adet süit oda, 7 adet standart oda, 1 adet engelliler için oda ile lobi, restoran, lokal, mescit, kış bahçesi ve idari birimler yer alacak.25 Şubat 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve 7 milyon 968 bin TL’ye mal olacak projenin 2020 yılı sonunda bitirilerek hizmete sunulması planlanıyor.

Kars’taki tarihi tescilli yapılardan birisi olan ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün eski hizmet binası, restore edilerek Polis Evi olarak turizme kazandırılacak.
Vali Türker Öksüz, sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel potansiyeliyle kadim şehir Kars’ın ve Karslıların en iyi hizmetlere layık olduğunu belirtti.
Öksüz, Kars’ı kalkındıracak, katma değer katacak ve Kars’ın değerine değer katacak olan çeşitli projelerin 2020 yılı itibariyle hayata geçirileceğini kaydetti.
Kars Polis Evi’nin de bu projelerden biri olduğunu ifade eden Vali Öksüz, projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilerek turizme kazandırılmasında büyük destek ve katkıları olan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof.Dr.Yunus Kılıç ile emeği geçen herkese teşekkür etti.
Restorasyon çalışmalarına başlanan Kars Polis Evi’nde, 8 adet süit oda, 7 adet standart oda, 1 adet engelliler için oda ile lobi, restoran, lokal, mescit, kış bahçesi ve idari birimler yer alacak.
25 Şubat 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve 7 milyon 968 bin TL’ye mal olacak projenin 2020 yılı sonunda bitirilerek hizmete sunulması planlanıyor.

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Sarikamis
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