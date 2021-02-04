Kars göç vermeye devam ediyor

Kars’ta son bir yılda başka illere 510 kişi göç etti. Kenttin nüfusu 285 bin 410’dan 284 bin 923’e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Kars’ın nüfusu 285 bin 410’dan 284 bin 923’e düşerken, kentte çeşitli nedenlerden dolayı 510 kişi göç etmiş oldu.

TÜİK’in verilerine göre, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Ardahan’ın nüfusunun 96 bin 161, Iğdır’ın nüfusunun 201 bin 314 ve Ağrı’nın nüfusunun ise 535 bin 435 oldu.

