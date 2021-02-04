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Kars göç vermeye devam ediyor

04.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Kars’ta son bir yılda başka illere 510 kişi göç etti.

Kars’ta son bir yılda başka illere 510 kişi göç etti. Kenttin nüfusu 285 bin 410’dan 284 bin 923’e düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Kars’ın nüfusu 285 bin 410’dan 284 bin 923’e düşerken, kentte çeşitli nedenlerden dolayı 510 kişi göç etmiş oldu.
TÜİK’in verilerine göre, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Ardahan’ın nüfusunun 96 bin 161, Iğdır’ın nüfusunun 201 bin 314 ve Ağrı’nın nüfusunun ise 535 bin 435 oldu.

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Kars Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
05:41
Sabah
07:08
Öğle
12:27
İkindi
15:10
Akşam
17:36
Yatsı
18:56

Kars Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

İlay Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

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