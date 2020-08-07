YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars Harakani Devlet Hastanesinde beyin anevrizmasına ilk ameliyat

Kars Harakani Devlet Hastanesinde beyin anevrizmasına ilk ameliyat

KARS HABERLERİ  | 07.08.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kars Harakani Devlet Hastanesinde beyin anevrizmasına ilk ameliyat

Kars'ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyin damarında anevrizma (baloncuk) olduğu tespit edilen Muhammet Berke Koç, Kars Harakani Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan operasyon ile sağlığına kavuştu.

Koç'un ameliyatını yapan beyin cerrahisi uzmanı Fatih Yoldaş, gazetecilere, Kars'ta ilk kez anevrizma ameliyatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanın sol şakak kısmında yağ bezesine benzer bir şişkinlikten şikayet ettiğini aktaran Yoldaş, çekilen tomografide şişkinliğin sebebinin, "damar baloncuğu" denilen "anevrizma" adı verilen problem olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Yoldaş, "Başarılı süren ameliyat sonrası hastamızın başında oluşan damar baloncuğunu tamamen ortadan kaldırılarak sağlığına kavuşturmuş olduk." dedi.

Koç'taki problemin Türkiye'de nadir görüldüğünü aktaran Yoldaş, "Anevrizma dediğimiz bu damar problemi, vücudun birçok yerinde damarlarda ortaya çıkabilen bir durum. Beyin cerrahisi alanında ise bu duruma daha çok beyin içerisinde rastlıyoruz. Ancak beynin dışında rastlanan vakalar çok nadirdir. Bizler Harakani Devlet Hastanesi beyin cerrahisi ekibi olarak bu hastamızın ameliyatını üstlendik ve sağlıklı bir şekilde hastamızı taburcu edeceğiz. Bu ameliyatımız Kars ilimizde ilk defa yapılmış oldu." diye konuştu.

Ameliyatla sağlığına kavuşan Koç ise "Şu an sağlık durumum iyi. Ameliyat olmaktan korkuyordum ancak ameliyat sonrası korkacak bir şey olmadığını gördüm. Şu an kafamdaki şişliğin gitmesi beni çok mutlu etti, doktoruma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Kars Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:03
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:23
Yatsı
20:56

Kars Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Günes Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sel nedeniyle kapanan Kars-Kağızman kara yolu açıldı

Sel nedeniyle kapanan Kars-Kağızman kara yolu açıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kağızmanlı İş Adamı Turgut Kızıltaş'tan Hemşerilerine yemek

Kağızmanlı İş Adamı Turgut Kızıltaş'tan Hemşerilerine yemek

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.