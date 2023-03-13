Kars Harakani Havalimanı uluslararası uçuşlara açıldı.

Kars Gümrük Müdürlüğünce, havalimanına gümrük birimi kuruldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'e direkt seferlerin düzenlendiği havalimanı, gümrük biriminin oluşturulmasıyla uluslararası uçuşlara açıldı, yurt dışı seferlerin başlatılması için de çalışmalar devam ediyor.

İki pisti bulunan havalimanında bundan sonra charter uçuşlar yapılabilecek.

Kars, Ardahan ve çevre illere hizmet veren havalimanının yıllık 3 milyon yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.

Havalimanında geçen yıl 3 bin 156 uçuşun yapıldığı ve 465 bin 636 yolcunun seyahat ettiği bildirildi.

