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Kars İl Emniyet Müdürü Sağdıç’tan Covid-19 denetimi

KARS HABERLERİ  | 19.11.2020 16:24 | Son Güncelleme

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, müdür yardımcılarıyla birlikte Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.Sağdıç, kent genelinde alınan tedbirleri yerinde görerek, tedbirlere uymayanlara uyarıda bulundu.Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya ve araçlı ekipleri sürekli maske, mesafe ve hijyen uyarılara yaparak vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor.Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve beraberindekiler, bir süre işletme sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek salgından korunmanın en önemli etkenin alınan tedbirlere uyulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, müdür yardımcılarıyla birlikte Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
Sağdıç, kent genelinde alınan tedbirleri yerinde görerek, tedbirlere uymayanlara uyarıda bulundu.
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya ve araçlı ekipleri sürekli maske, mesafe ve hijyen uyarılara yaparak vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor.
Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve beraberindekiler, bir süre işletme sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek salgından korunmanın en önemli etkenin alınan tedbirlere uyulması gerektiğine vurgu yapıldı.

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