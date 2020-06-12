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Kars İl Özel İdaresi 2020 inşaat sezonuna hızlı başladı

KARS HABERLERİ  | 12.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Kars İl Özel İdaresi 2020 inşaat sezonuna hızlı başladı.

Kars İl Özel İdaresi 2020 inşaat sezonuna hızlı başladı. Kent genelinde birçok nokta, yol, menfez, içme suyu, asfalt, köy içi yol yapımı ve sondaj çalışması yürütülüyor.
Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, 2020 programı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Özel İdaresi’nce Kağızman, Arpaçay, Susuz, Digor, Selim, Sarıkamış, Akyaka ve merkez köylerde bir çok noktada yol, menfez, içme suyu deposu, içme suyu hattı, köy içi yollarında yol çalışmaları yürütüyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, bir taraftan yol, yaparken diğer taraftan köylülerin su ihtiyacının karşılanması için sondaj vuruyor. İçme suyu şebekesi zarar gören köylerin şebekesi değiştiriliyor. Su depoları yapıyor. Ekipler köy içlerinde parke taş yol yaparken, grup köyler sıcak asfalta kavuştu.
Kars İl Özel İdaresi ekiplerince bazı köylerde ise yol genişletme, yama ve asfalt çalışmaları da yapılıyor. Kars’ın tamamında çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kışa kadar yapılan işlerinin çoğunluğunu tamamlamayı planlıyor. Kars İl Özel İdaresi ekipleri programda aksama yaşanmaması için hafta sonları dahil olmak üzere mesai mevhumu tanımadan çalışmalarını sürdürüyor.

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Canan Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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