YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars İl Sağlık Müdürü Lazoğlu'ndan "Kovid-19'dan hastanede yatanların yüzde 95'i aşısız" açıklaması:

Kars İl Sağlık Müdürü Lazoğlu'ndan "Kovid-19'dan hastanede yatanların yüzde 95'i aşısız" açıklaması:

04.08.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Özellikle gençlerimizde aşılamayla ilgili bilimsel verilere dayanmayan soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini bilimsel kaynaklara dayanarak, uzman görüşleriyle giderebilir ve aşılamaya tam destek verebilirler"

Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hastanede yatarak tedavi görenlerin yüzde 95'inin aşısız ya da aşısı eksik kişilerden oluştuğunu bildirdi.

Nüfusa göre aşılama oranının yüzde 59,8 olduğu ilde, aşıya ilgiyi artırmak için en işlek caddelerden Faikbey'de çadır kuruldu.

Burada kent sakinlerine broşür dağıtıp aşı hakkında bilgi veren sağlık personeli, isteyenlerin de kayıtlarını yaparak Kovid-19 aşısı uyguladı.

İl Sağlık Müdürü Lazoğlu da çadırı ziyaret ederek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Lazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aşılama çalışmalarımız 43 merkezimizde ve ilimizin farklı noktalarındaki 2 aşı çadırımızda devam ediyor. Hedef nüfusumuzun yüzde 60'a yakınını aşıladık ama yeterli değil." dedi.

Ekiplerin yoğun çalıştığını anlatan Lazoğlu, şöyle devam etti:

"Kent olarak turuncu kategorideyiz, hedefimiz mavi kategoride olmak, yani nüfusumuzun yüzde 70'ini aşılamamız gerekiyor. Kurban Bayramı'ndan sonra vakalarımızda artışlar oldu. Bu vakalara baktığımız zaman genellikle aşılanmamış vatandaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Hastanelerimizde yatanların yüzde 95'i ya aşısız ya da aşıları eksik. Vatandaşlarımızı aşılamaya davet ediyoruz. Özellikle gençlerimizde aşılamayla ilgili bilimsel verilere dayanmayan soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini bilimsel kaynaklara dayanarak, uzman görüşleriyle giderebilir ve aşılamaya tam destek verebilirler."

İlk doz aşısını yaptıran Hakan Tan ise Sağlık Bakanlığının çağrısıyla aşısını yaptırdığını belirterek, "Şimdiye kadar yerli aşıyı bekledim ama tekrar vakalar artmaya başlayınca daha fazla beklemek istemedim." ifadesini kullandı.

Oktay Çaça da kronik rahatsızlığı nedeniyle aşı olmadığını dile getirerek, "Hastalığım olduğundan aşı olmayı erteledim ancak şu an ilk doz aşımı yaptırdım. Aşı olmayanları sağlıkları için aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Kars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptıKars'ta jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:19
Sabah
05:00
Öğle
12:19
İkindi
16:12
Akşam
19:27
Yatsı
21:02

Kars Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Yalçın Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.