Kars Kazı için coğrafi işaret alınacak

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) Teknik Destek Programı’na Kars Kazına coğrafi işaret alınması için başvuran Ticaret ve Sanayi Odası ile SERKA arasında sözleşme imzalandı.

SERKA’nın Teknik Destek Programı’na başvuran Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Kars Kazına coğrafi işaret alınması için proje hazırladı. Projesi kabul edilen ve destek almaya hak kazanan Oda ile SERKA arasında sözleşme imzalandı. KTSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven projenin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı.

Organik yöntemlerle yetiştirilen ve bölgenin iklim koşullarına uyum sağlayan Kars Kazının geleneksel üretim sürecinin sürdürülmesi, değerinin korunarak markalaşmasının sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Kars kaz etinin gerekli kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve Kars kazı üzerine yapılmış bilimsel çalışmaların derlenmesiyle Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunun yapılabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması hedefleniyor. Kars’ın geleneksel mutfak kültürünün en eski ve özgün lezzetini oluşturan kaz özellikle kavılca buğdayı ile tandırda pişirilerek servis edilmektedir. Türkiye’de kaz sayısı bakımından lider durumda olan ilimizde üretilen kazlar, kendine has aroması ve tadıyla ulusal boyutta üne kavuşmuştur. İlimizde özellikle kadınların yetiştirdiği kazlar, il ekonomisi açısından da önemli bir yer tutmaktadır.

