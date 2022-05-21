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Kars kırsalında bulunan kulaklı orman baykuşu yavrusu korumaya alındı

21.05.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars kırsalında bulunan kulaklı orman baykuşu yavrusu korumaya alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalında, çobanın uçamaz halde bulduğu kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı.

Kara Çayır ormanlık bölgesindeki merada uçamaz halde baykuş yavrusu gören çoban Altan Gündüz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

Tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilen kuş korumaya alındı.

Çoban Altan Gündüz, AA muhabirine, ormanda hayvanları otlatırken uçamaz halde yavru baykuş gördüğünü belirterek, "Milli parklar görevlilerini aradık ve onlara teslim ettik. Sarıkamış, ormanlık alan olduğu için insanların duyarlı olmalarını ve burada yaban hayvanlarını bu şekilde gördüklerinde milli park görevlilerine bilgi vermelerini istiyoruz." dedi.

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