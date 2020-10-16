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Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi daha gözaltına alındı

KARS HABERLERİ  | 16.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi daha gözaltına alındı

Kars merkezli 5 ilde, kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu, vatandaşları arayıp kendilerini banka personeli olarak tanıttıktan sonra kimlik ve banka kart bilgilerini alıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Suç örgütünün elebaşı ve üyelerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars'ın yanı sıra İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da 25 adrese dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kişinin gözaltına alınması sonrası bugün de 4 kişi daha yakalandı.

Bazıları diğer illerde yakalanan zanlıların tamamı Kars Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı olan 5 kişinin de arandığı belirtildi.

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