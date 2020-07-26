YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars Şehir Hastanesi’nin görselleri paylaşıldı

Kars Şehir Hastanesi’nin görselleri paylaşıldı

KARS HABERLERİ  | 26.07.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kars’ta yapılması planlanan Şehir Hastanesi’nin görselleri paylaşıldı.

Kars Şehir Hastanesi’nin görselleri paylaşıldı

Kars’ta yapılması planlanan Şehir Hastanesi’nin görselleri paylaşıldı. Şehir Hastanesi’nin görselleri Karslıları heyecanlandırdı.
AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesinin ardından Kars’ta yapılmasına karar verilen Şehir Hastanesi’nin görselleri Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce paylaşıldı.
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ise Şehir Hastanesi’nin Kars’a kazandırılmasında emekleri olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan’a, Tarım ve Orman Komisyon Başkanı Yunus Kılıç’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
2021 yılında yapımına başlanması planlanan 500 yataklı Kars Şehir Hastanesi 141 bin metre kare kapalı alana sahip olacak. 107 yoğun bakım ünitesi olacak. 72 adet müşahede yatağı bulunacak. 30 bay, 30 bayan, 12’si çocuk olmak üzere toplam 72 adet müşahede yatağı olacak. Şehir Hastanesi’nde ayrıca Helikopter pisti ve 450 araçlık kapalı otoparkta bulunacak. Tam donanımlı inşa edilecek hastane Kars’ta önemli bir eksikliği de gidermiş olacak.

Kars Şehir Hastanesi’nin görselleri paylaşıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalıUzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalı
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Maçın ardından

Maçın ardından

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Kars Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
03:06
Sabah
04:52
Öğle
12:19
İkindi
16:14
Akşam
19:36
Yatsı
21:15

Kars Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Taha Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kars’ta Dijital Dönüşümde ilk imza

Kars’ta Dijital Dönüşümde ilk imza

Kars Ölçülü Ortaokulu TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı

Kars Ölçülü Ortaokulu TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.