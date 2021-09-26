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Kars sonbaharda doğa ve yaban hayatıyla ayrı bir güzelliğe büründü

26.09.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars sonbaharda doğa ve yaban hayatıyla ayrı bir güzelliğe büründü

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sonbahar mevsiminin başlamasıyla doğa ve yaban hayatıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneyde Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresindeki sarıçam ormanları, sonbaharda eşsiz manzarasıyla büyülüyor.

Bir yandan zirveleri karla kaplı dağlar, diğer yandan ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Keklik Deresi'nde akan sular doğayı renklendirirken yaban hayvanları da bölgeyi şenlendiriyor.

Ormanda av peşine düşen kızıl şahin, saka kuşları, rengarenk kelebekler, dere kenarında yüzen yeşilbaş ördekler, doğanın güzelliğini sergiliyor.

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Sarıkamış

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Kars Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazar

Cıvan Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
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