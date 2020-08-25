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Kars Vadisi Projesi’nde çalışmalar sürüyor

KARS HABERLERİ  | 25.08.2020 08:58 | Son Güncelleme

Kars Kalesi eteklerinde hayata geçirilen Kars Vadisi Projesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars Kalesi eteklerinde hayata geçirilen Kars Vadisi Projesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Vali Türker Öksüz, yürütülen çalışmaları yerinde görerek bir takım incelemelerde bulundu.
Kars’ta herkesin yakından takip ettiği Kars Vadisi Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları Vali Türker Öksüz, yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Öksüz, bir süre proje çerçevesinde yapımı devam eden Bedesten ve etrafını gezdi.
Daha sonra Kars Çayı’nda yapılan ıslah çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Öksüz, çalışmaların biran evvel tamamlanmasını istedi.
Kars Kalesi’nin eteklerinde tarihi bölgede yapımı devem eden ‘Kars Vadisi Projesi’ ve ‘Kars Bedesten Konak ve Çevre Düzenlemesi’ çalışmaları devam ediyor.
Kars Çayı Çevre Düzenlemesi, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projelerle, Kars Çayı ıslah edilerek şişme savak sistemiyle su seviyesi yükseltilecek ve çevresinde 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla birlikte bir cazibe merkezi oluşacak.
Yaklaşık bin 800 metrekare kapalı alana sahip Bedesten içerisinde Karslı vatandaşlar ile kentte gelen yerli ve yabancı turistler yöresel ürünleri satın alabilecekleri dükkanlar, kafe ve lokantadan oluşan vatandaşlara hizmet verilecek bir kompleks yer alacak.

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