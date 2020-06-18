Kars Vadisi Projesi’nde hummalı çalışma

Kars Vadisi Projesi ve Kars Bedesteni Konak ve Çevre Düzenlemesi çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Kars Valisi Türker Öksüz’ün yakından takip ettiği, Kars’ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve kış mevsiminin ardından çalışmaların yeniden başladığı Kars Vadisi Projesi ve Kars Bedesteni Konak ve Çevre Düzenlemesi çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kars Çayı Çevre Düzenleme, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projelerle, Kars Çayı ıslah edilerek şişme savak sistemiyle su seviyesi yükseltilecek ve çevresinde 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla birlikte bir cazibe merkezi oluşacak.

Bin 800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içerisinde de Kars halkının ve ilimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin yöresel ürünleri satın alabilecekleri dükkanlar, kafe ve lokantadan oluşan ve misafirlerimize hizmet edecek bir kompleks yer alacak.

Projenin yapımı tamamlandığında Kars’ta özellikle coğrafi işaret tescil belgeli ve yerli ve yabancı turistlerin özellikle tercih ettiği Kars Kaşarı ve Kars Balı başta olmak üzere, gravyer, tereyağı, çeçil peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, süt ürünleri, kaz, Kağızman elması, pestil ürünleri, Sarıkamış Obsidyen taşından ve ahşaptan yapılmış hediyelik eşyalar, kaz tüyünden elde edilen yastık ve yine kaz tüyünden ve hayvansal ürünlerden elde edilmiş hediyelik eşyalar, tescil belgeli Kars halısı gibi ürünlerin satıldığı mekanlar da olacak.

Projenin bitirilerek halkın hizmetine sunulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



