YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars Valiliği binlerce ücretsiz maske dağıttı

Kars Valiliği binlerce ücretsiz maske dağıttı

KARS HABERLERİ  | 16.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz’ün talimatıyla Kars geneline binlerce ücretsiz maske dağıtıldı.Kars genelinde dağıtımına polislerce başlatılan ücretsiz maskeler Kars Valiliği tarafından herkese ücretsiz ulaştırılıyor.

Kars Valisi Türker Öksüz’ün talimatıyla Kars geneline binlerce ücretsiz maske dağıtıldı.
Kars genelinde dağıtımına polislerce başlatılan ücretsiz maskeler Kars Valiliği tarafından herkese ücretsiz ulaştırılıyor. Bugün Kağızman’da da Kars Valisi Türker Öksüz’ün talimatıyla binlerce kişiye ücretsiz olarak Kağızman polisi tarafından dağıtılan maskelerden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İlçe halkı son zamanlarda maske bulmakta sıkıntı yaşadıklarını bu nedenle Kars Valisi Türker Öksüz’e ücretsiz dağıtılan maskeler için teşekkür ettiklerini belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Kars Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:20
Öğle
12:12
İkindi
15:56
Akşam
18:55
Yatsı
20:20

Kars Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Faikbey Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta ücretsiz maske dağıtımı

Kars’ta ücretsiz maske dağıtımı

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Kağızman merkezinde hayvancılık azaldı

Kağızman merkezinde hayvancılık azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.