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  4. Kars Valiliği Sarıkamış'ta apart otelde yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı:

Kars Valiliği Sarıkamış'ta apart otelde yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı:

17.10.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sarıkamış ilçemizde görev yapan ve bir apart otelde kalan doktor ile resepsiyon görevlisi arasında 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nda belirtilen iş ve işlemlerden kaynaklı tartışma neticesinde bahse konu olay emniyet birimlerimize intikal ettirilmiştir" - "Şahıslar, karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine kendi istekleri doğrultusunda polis merkezine getirilmiş, burada gerekli iş ve işlemler yapılmıştır"

Kars Valiliği, Sarıkamış ilçesinde bir doktor ile apart otel görevlisi arasında kimlik göstermeme yüzünden çıkan tartışmanın sosyal medyada çarpıtılarak paylaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesinde görev yapan bir doktor ile apart otel görevlisi arasında çıkan tartışmanın bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak paylaşılması üzerine konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sarıkamış ilçemizde görev yapan ve bir apart otelde kalan doktor ile resepsiyon görevlisi arasında 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nda belirtilen iş ve işlemlerden kaynaklı tartışma neticesinde bahse konu olay emniyet birimlerimize intikal ettirilmiştir. Şahısların birbirinden karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine kendi istekleri doğrultusunda polis merkezine getirilmiş, burada gerekli iş ve işlemler yapılmıştır. Konu ile ilgili soruşturma işlemi adli makamlarca yürütülmektedir."

​​​​​​​Apart otelin avukatı Kemalcan Hotamış da yaptığı açıklamada, "Müvekkilime ait otelde, konaklamakta olan şahsın odasına bir misafir geldi. Yasal yükümlülükler gereği misafir olarak gelen şahsın kimlik bilgisinin sunulması gerektiği müşterilerimize aktarılmıştır. Müşteri ise kimlik ibraz etmekten imtina etmiştir. Bunun üzerine kolluk kuvvetleri durumdan haberdar edilmiştir." ifadesini kullandı.

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