Kars Valiliği’nden sevgi evleri çocuklarına iftar

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programı, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, rahmet kapılarının ardına kadar açık olduğu Ramazan ayında, devlet tarafından şefkat eliyle kucaklanarak sevgi evlerinde himaye edilen sevgili çocuklarla iftar programında bir araya geldiklerini belirtti.

Tuna, “Hakk’ın emaneti olan siz sevgili çocuklarımızı korumak, sizleri el üstünde tutmak, koruyup kollamak, tüm ihtiyaçlarınızı gidermek ve hayata bağlamak temel önceliğimizdir, devletimizin görevidir. Sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak, yaşadığınız talihsizlikleri unutturmak, travmalarınızı aşmanıza yardımcı olmak, akranlarınızla eşit koşullarda eğitim almanızı sağlayarak fırsat eşitliği sunmak ve yarınlarına umutla bakmanıza yardım etmek için ilgili kurumlarımız büyük bir özveriyle çalışmaktadır” dedi.

Muhammed Furkan Tuna, “Kars Valiliği olarak uyguladığımız projelerle siz değerli yavrularımızın aile ortamını aratmayacak sıcak yuvalarda barınmanızı sağlıyor, akademik ihtiyaçlarınız için eğitmenler tahsis ediyoruz. Hassasiyetimizin ve pozitif ayrımcılık ilkemizin bir göstergesi olarak eğitim hayatınızın sonrasında gerekli şartları taşıyan çocuklarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımızda istihdamına da öncelik veriyoruz. Devletimizin şefkat eli daima siz kıymetli emanetlerimizin üzerindedir ve öyle kalmaya devam edecektir. Sevgili çocuklar, öncelikle bilmenizi istiyorum ki, devletimiz sizleri çok seviyor, bizler de sizleri çok seviyoruz. Devletimiz sizlerin en uygun şartlarda gelişiminizi sağlamaya çalışırken, sizlerin de çok çalışarak, devletine, vatanına, milletine, bayrağına ve tüm kutsal değerlerine bağlı birer birey olarak bu ülkeye, bu millete çok önemli hizmetler yapacağınıza inanıyorum. Mübarek Ramazan ayı hürmetine, Rabbimden hepinize sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk dolu bir ömür vermesini niyaz ediyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, yemek sonrası çocuklarla bir süre sohbet etti. Program daha sonra sona erdi.

