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Kars Valiliği’nden vatandaşlara ’dolandırıcı’ uyarısı

KARS HABERLERİ  | 07.08.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kars Valiliği’nden son günlerde Vali Türker Öksüz’ün adını kullanarak, “Solunum cihazı almak için katkılarınızı bekliyoruz” söylemlerinde bulunarak para talep edilmesine açıklama geldi.Yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde bazı dolandırıcıların; Valimiz Sayın Türker Öksüz’ün ismini kullanarak “Solunum Cihazı almak için katkılarınızı bekliyoruz” şeklinde iş adamları ve vatandaşlarımızdan yardım kampanyası adı altında para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmıştır” denildi.Vatandaşların dikkatli olmalarının istendiği açıklamada, “Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları halinde bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunmamaları, bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarını aramaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kars Valiliği’nden son günlerde Vali Türker Öksüz’ün adını kullanarak, “Solunum cihazı almak için katkılarınızı bekliyoruz” söylemlerinde bulunarak para talep edilmesine açıklama geldi.
Yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde bazı dolandırıcıların; Valimiz Sayın Türker Öksüz’ün ismini kullanarak “Solunum Cihazı almak için katkılarınızı bekliyoruz” şeklinde iş adamları ve vatandaşlarımızdan yardım kampanyası adı altında para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmıştır” denildi.
Vatandaşların dikkatli olmalarının istendiği açıklamada, “Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları halinde bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunmamaları, bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarını aramaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Günes Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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