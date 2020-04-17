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  4. Kars Valisi Öksüz, yurt dışından getirilecek vatandaşların kalacağı yurtları inceledi

Kars Valisi Öksüz, yurt dışından getirilecek vatandaşların kalacağı yurtları inceledi

KARS HABERLERİ  | 17.04.2020 18:20 | Son Güncelleme

Kars Valisi Öksüz, yurt dışından getirilecek vatandaşların kalacağı yurtları inceledi

Kars Valisi Türker Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kente getirilecek vatandaşların yerleştirileceği yurtları inceledi.

Pazar günü KKTC'den Kars Harakani Havalimanına getirilmesi planlanan vatandaşların karantinaya alınacağı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlar hazır hale getirildi.

Vali Türker Öksüz, yurt dışından kente gelecek olan vatandaşların karantinada tutulacağı KYK yurtlarında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Lefkoşa'dan kalkacak uçağın pazar günü Kars'a gelmesi bekleniyor.

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