YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars Valisi Türker Öksüz, Şehitliği ziyaret etti

Kars Valisi Türker Öksüz, Şehitliği ziyaret etti

KARS HABERLERİ  | 31.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz, Kurban Bayramı dolayısıyla Garnizon Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya geldi.Vali Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Nail Savran, İbrahim Etem Öztürk, Jandarma Alay Komutan vekili Albay Fuat Güney ile birlikte Kars Şehitliğini ziyaret etti.Şehitlikte İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kuran-ı Kerim okudu.

Kars Valisi Türker Öksüz, Kurban Bayramı dolayısıyla Garnizon Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya geldi.
Vali Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Nail Savran, İbrahim Etem Öztürk, Jandarma Alay Komutan vekili Albay Fuat Güney ile birlikte Kars Şehitliğini ziyaret etti.
Şehitlikte İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kuran-ı Kerim okudu. Daha sonra Vali Öksüz ve beraberindekiler şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Bir süre şehit aileleriyle sohbet eden Vali Öksüz, daha sonra şehitlikten ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Büyükşehir’i arayan yurttaşın telefonuna Başkan Soyer yanıt verdi

Büyükşehir’i arayan yurttaşın telefonuna Başkan Soyer yanıt verdi

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kars Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:13
Sabah
04:57
Öğle
12:19
İkindi
16:13
Akşam
19:31
Yatsı
21:08

Kars Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Sıfa Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Köylülerin yayla mesaisi renkli görüntüler oluşturdu

Köylülerin yayla mesaisi renkli görüntüler oluşturdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

Baraj Gölü’nde sular çekilince cami ve oku ortaya çıktı

Baraj Gölü’nde sular çekilince cami ve oku ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.