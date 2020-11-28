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Kars ve Ağrı'da soğuk hava

KARS HABERLERİ  | 28.11.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kars ve Ağrı'da soğuk hava

KARS/AĞRI (AA) - Kars ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın bazı kısımları buzla kaplandı.

İş yerleri ile araç camlarının buz tuttuğu kentte yaşayanlar, araçlarını üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere de esnaf yem verdi.

Esnaf Şahin Adıgüzel, AA muhabirine, gece havanın çok soğuk olduğunu ve araç camlarının donduğunu belirterek, "Aracımın her yeri donmuştu, çalıştırmakta sorun yaşadım. Kış aylarındayız ve havalar iyice soğudu." diye konuştu.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu Sarıkamış ilçesinde de çeşmeler dondu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

- Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentte, Taşlıçay Deresi ile süs havuzları dondu.

Bazı vatandaşlar, buz tutan araç camlarını kazıyarak temizledi.

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