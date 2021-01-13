Kars ve Ağrı'da soğuk hava

AĞRI/KARS (AA) - Ağrı ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.
Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göletler buz tuttu.
Kentteki Murat Nehri'nin, suyun rengini alan buzla kaplı görüntüsü güzel manzara oluşturdu.
Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda yoğun sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda, sürücüler hızlarını düşürüp araç farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı.
- Kars
Kars’ta da soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Bazı çeşmelerin donduğu kentte, yüzeyi buzla kaplanan Kars Çayı'nda güzel görüntüler oluştu.
Yaban ördekleri çayın buz tutmayan bölümlerinde yiyecek aradı.
Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.