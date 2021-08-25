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Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

25.08.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 37, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

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