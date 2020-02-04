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Kars ve Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor

KARS HABERLERİ  | 04.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor

KARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar yağışı ve tipinin yoğunlaştığı Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, söz konusu yolda karla mücadele çalışması başlattı.

Sürücülerden Adem Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiklerini belirterek "Digor'a gidiyorum, yolda tipi ve buzlanma var. İlerlemekte zorluk yaşıyoruz. Karayolları ekipleri de sağ olsunlar yolların kapanmaması için sürekli çalışıyorlar. Görüş mesafesi tipi nedeniyle düşük. Yollar da buzlu olunca ilerlemekte zorluk çekiyoruz." dedi.

Kars-Erzurum kara yolunun Keklik Deresi mevkisinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler, araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

- Ardahan

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada ise Ardahan-Şavşat kara yolunda kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı bildirildi.

Söz konusu yolda ağır tonajlı araçların geçişinin durdurulduğu kaydedildi.

Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan kar ve tipi Kars

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