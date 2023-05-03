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Kars ve Ardahan'da mayısta kar yağdı

03.05.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan ve Kars'ta mayıs ayında kar etkili oldu.

Kars ve Ardahan'da mayısta kar yağdı

Merkeze bağlı bazı köyler kar yağışıyla beyaza büründü, buzlanma nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Beyaza bürünen arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban kuşları, sulak alanlardan beslenirken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla, sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı.

İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Asboğa ve Alisofu köylerinde, tarım arazileri kar altında kalırken bazı çiftçiler de kar altında tohum ekmeye çalıştı.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, sıcaklıkların düştüğünü belirterek, "Mayıs ayında gördüğünüz gibi her tarafı kar bastırdı, ekilmiş tarlalar da beyaza büründü." dedi.

Ardahan'da etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kar, kent merkezinde de kısa süreli etkili oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış kar

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