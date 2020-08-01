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Kars ve Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ARDAHAN HABERLERİ  | 01.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Kars ve Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

KARS/ Kars ve Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ardahan'da öğleden sonra başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.

Ani yağış dolayısıyla Kaptanpaşa ve Karagöl mahallelerindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kars'ta da etkili olan ve aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise çatı altlarına sığındı.

Sağanak sırasında kısa süreliğine yağan dolu da etkili oldu.

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