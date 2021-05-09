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Kars ve Iğdır'da fırtına maddi hasara neden oldu

09.05.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars ve Iğdır'da fırtına maddi hasara neden oldu

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KARS (AA) – Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Iğdır'da etkili olan fırtına maddi hasara yol açtı.

Sarıkamış'ta fırtına nedeniyle Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin, ilçedeki otobüs terminalinin ve Küçük Sanayi Sitesi'nde 4 dükkanın çatısı uçtu.

Fırtına nedeniyle sanayi bölgesinde elektrik hatları koptu.

Sarıkamış Aras EDAŞ arıza ekipleri elektrik hatlarının onarımı için çalışma başlattı.

İlçe sakinleri, ilk kez böyle bir fırtınaya tanıklık ettiklerini belirtti.

- Iğdır

Kentte öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle birçok ağaç zarar gördü, iş yerlerinin tabelaları uçtu.

Fırtına, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Fırtınanın yol açtığı toz görüş açısını düşürdü ve yoldaki sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Çalpala köyünde bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçtu. Kara yoluna savrulan çatının parçaları çevreden geçenlerin yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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