Kars’a baharda kar yağdı

Türkiye’de birçok kentte baharın gelmesiyle birlikte havalar ısınırken, kışın en çetin geçtiği illerden birisi olan Kars’ta kış hüküm sürüyor.

Kars’ta önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ise kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışının ardından belediye Temizlik İşleri Karla Mücadele ekiplerini de harekete geçirdi. Belediye işçileri sabahın erken saatlerinde kentteki kaldırımların karını temizledi. Belediye ekiplerine vatandaşlar da yardımcı oldu.

Kars’ta soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte etkili olan kar yağışı ekili alanlara da zarar verdi. Don uyarısının ardından vatandaşlar kışı yeniden yaşamaya başladı.

Kars’ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.

