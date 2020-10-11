Kars’a devlet eli değdi. Belediye kayyumla birlikte yol çalışmalarını hızlandırdı. Tek tek yapılan yollar vatandaşları memnun ediyor.

Belediye Karadağ Caddesi üzerinde bulunan ara cadde ve sokakların yollarını yapıyor. Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi, esnafla bir süre sohbet etti.

Yollarının uzun yıllardır yapılmadığını belirten esnaf, Öksüz, yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, inşaat sezonun sona erdiğini, ancak ivedilikle yapılması gereken yolları kısa sürede yaparak vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Öksüz, “Koşulların el verdiği, imkanların el verdiği kadarıyla yolları yapacağız. Vatandaşlarımızı rahatlatacağız. Ama bu sene artık sezonun sonu geliyor inşaat mevsimi, bu sezonu bitirip, inşallah gelecek sene planını yapacağız. Yol, kaldırım ve diğer alt yapı hizmetleri, ne eksik var? Nerede sıkıntı var. Onların planını programını bu kış en iyi şekilde yapacağız, planlayacağız ondan sonra inşallah devam edecek. Sıkıntıları kısa sürede çözeceğiz inşallah” dedi.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, daha sonra yapılan yol çalışmasını bir süre inceledi. Öksüz, belediye yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

