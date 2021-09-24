YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'a mevsimin ilk karı düştü

Kars'a mevsimin ilk karı düştü

24.09.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber ve Soğanlı dağlarında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Kars'a mevsimin ilk karı düştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

Sarıkamış'ta öğle saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Allahuekber Dağları'nın 3180 rakımlı zirvesi ve Soğanlı Dağları beyaza büründü. Bu dağlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dram şiddete dönüştü! Uyuşturucu bağımlısı kızını sokakta sopayla dövdüDram şiddete dönüştü! Uyuşturucu bağımlısı kızını sokakta sopayla dövdü
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadıDünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
BBP Genel Başkanı Destici Ani Ören Yeri'ni ziyaret ettiBBP Genel Başkanı Destici Ani Ören Yeri'ni ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış

Kars Namaz Vakitleri 24 Eylül Cuma

İmsak
04:25
Sabah
05:50
Öğle
12:05
İkindi
15:28
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cuma

Demir Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.