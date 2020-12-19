Karsan’dan Romanya’ya 20 elektrikli araç teslimatı

İSTANBUL (AA) - Yüzde 100 elektrikli araçlarıyla Avrupa’nın çevreci tercihi olan yerli üretici Karsan, Romanya’nın Dej Belediyesi’ne 14 adet Atak Electric ve 6 adet Jest Electric aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric ile Avrupa’yı taşımayı sürdürüyor.

Yıl boyunca aldığı siparişleri teslim etmeye hız kesmeden devam eden marka, son olarak Romanya’nın Dej Belediyesi’ne 14 adet Atak Electric ve 6 adet Jest Electric teslimatı yaptı.

Karsan, distribütörü Anadolu ROM ile Dej Belediyesi’ne ait toplu taşıma sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle açılan ihalenin kazananı olmuştu.

Karsan’ın elektrikli ürün gamının 8 metre sınıfındaki üyesi Atak Electric, 230 kW motor gücü ve 2500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor.