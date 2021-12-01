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Kars'ı Iğdır ve Ardahan'a bağlayan kara yollarında ulaşıma kar ve buz engeli

01.12.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da da kar yağışı etkili oldu

KARS/AĞRI (AA) - Kars'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ili Iğdır ve Kars'a bağlayan kara yollarında bazı tırlar yolda kaldı.

Kentteki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam etkisini artırarak ulaşımda akmalara neden olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar ve buzlanma nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda 4 tır, Digor ilçesi yakınlarında yolda kaldı. Tırların ilerleyememesi nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bölgeye, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu tırlar yol kenarına çekildi. Bölgede tuzlama çalışması yapan ekipler Kars-Iğdır kara yolunu 2 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Kars-Ardahan arasındaki 2 bin 212 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde de buzlanma nedeniyle iki tır yolda kaldı.

Ekiplerin çalışması sonucu tırlar yoldan çekilirken, geçitten tırların geçişine bir süre izin verilmedi.

Sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaya davet eden ekipler, tır sürücülerini de zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

- Ağrı

Ağrı'da aralıklarla etkili olan yağış akşam üzeri yerini kara bıraktı.

Kenti komşu illere bağlayan kara yollarında kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye, Özel İdare ve kara yolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

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