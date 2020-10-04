Karşı şeritlerden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Denizli’de hafif ticari araç ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1’i ağır 3 sürücü yaralanırken hafif ticari araç yoldan çıktı.

Kaza, Buldan ilçesi Sarayköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Karacık idaresinde 16 SMZ 99 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen 20 R 3556 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına savruldu. Yoldan geçen diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek Ahmet Karacık’ı Buldan Göğüs Hastalıları Hastanesi’ne diğer yaralıları ise Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, kazada 3 kişi yaralanırken Ahmet Karacık’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

