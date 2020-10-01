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Karşıdan karşıya geçen yaya otomobil çarptı

ÇORUM HABERLERİ  | 01.10.2020 18:02 | Son Güncelleme

Çorum’da karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan kadın yaralandı.Kaza, Gazi Caddesinde meydana geldi.

Karşıdan karşıya geçen yaya otomobil çarptı

Çorum’da karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan kadın yaralandı.
Kaza, Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi caddesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şaziye Ş. adlı kadına sürücüsü öğrenilemeyen 19 KT 029 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın başından yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Karşıdan karşıya geçen yaya otomobil çarptı

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