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Kars'ın 2 bin 84 rakımlı köyünde çocuklar kar yağışını eğlenceye dönüştürdü

01.12.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklardan Yusuf Pedis: - "Kar yağınca toplandık, oyunlar oynuyoruz. Tepelerden kayıyoruz, futbol oynuyoruz, çok keyif alıyoruz"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren çocuklar, futbol oynayarak keyifli anlar yaşadı.

İlçeye bağlı 2 bin 84 rakımdaki Balıklı köyü, kar yağışının ardından beyaza büründü. Yağışa sevinen çocuklar kayak kayıp kar topu oynayarak güzel vakit geçirdi.

Çocuklar, beyaz örtüyle kaplanan sahaya koşarak doyasıya futbol oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu köyde, çocuklar kar çilesini eğlenceye dönüştürdü.

Çocuklardan Yusuf Pedis, karın yağmasına çok sevindiklerini ifade ederek, "Kar yağınca toplandık, oyunlar oynuyoruz. Tepelerden kayıyoruz, futbol oynuyoruz, çok keyif alıyoruz." diye konuştu.

Sait Karadeniz de köyde güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Kış geldi, çok eğleniyoruz. Arkadaşlarla karda futbol oynamak çok güzel." dedi.

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