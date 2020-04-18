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Kars'ın bir yanı kar, bir yanı da bahar

KARS HABERLERİ  | 18.04.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kars'ın bir yanı kar, bir yanı da bahar

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yanda doğa canlanırken diğer yanda kar esareti yaşanıyor.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü yörede bazı köylerde yaşanan kış manzaraları şaşırtıyor.

İlçeye 14 kilometre uzaklıkta, 2 bin 300 rakımlı, sarıçam ağaçlarıyla çevrili 45 haneli Handere köyü, yaklaşık 50 santimetrelik kar kalınlığıyla bahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde adeta kışı yaşıyor.

Ayrıca, bölgede dağların karı hala göz kamaştırırken yaprakları dökülmüş kavaklıklarsa farklı bir güzellik sergiliyor.

Öte yandan kızıl şahinler de bölgede görülmeye başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağaç Bahar Kar Kars Kış Manzara Sarıkamış

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