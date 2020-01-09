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  4. Kars'ın geleneksel hayvan pazarını anlatan fotoğraflar İzmir'de sergileniyor

Kars'ın geleneksel hayvan pazarını anlatan fotoğraflar İzmir'de sergileniyor

İZMİR HABERLERİ  | 09.01.2020 20:35 | Son Güncelleme

Kars'ın geleneksel hayvan pazarını anlatan fotoğraflar İzmir'de sergileniyor

İZMİR (AA) - Karslı fotoğraf sanatçısı Kadir Ekinci'nin, doğup büyüdüğü topraklardaki geleneksel hayvan pazarını anlatan "Mal Meydanı" adlı sergisi İzmir'de açıldı.

Daha önce yurt içi ve dışında açtığı "Sessiz Işık" ve "Uzak Işık" sergilerinin ardından Ekinci, üçüncü kişisel fotoğraf sergisi "Mal Meydanı"nı, Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kars'taki en önemli ticari merkezlerinden biri olan ve şimdilerde yeni yerine taşınan hayvan pazarının nostaljik yapısını 30 siyah beyaz fotoğraf karesine sığdıran Kadir Ekinci, AA muhabirine, Ankara ve İstanbul'un ardından fotoğrafların İzmir'de 26 Ocak'a kadar sergileneceği belirtti.

Mal Meydanı'nın Kars'ta bir yaşam kültürü olduğunu belirten Ekinci, "Burası aynı zamanda ildeki en önemli ticaret merkezlerinden birisi. 10 yıllık bir süreçte bu sergiyi yaptım. Kışın soğukta, yazın sıcakta bütün mevsimleri planlayarak çektim. Mal Meydan'ı Kars'ta hayvan alışverişinin yapıldığı bir yer. Meydanın kendisine has kokusu ve kargaşası var. Ben bu kargaşanın içerisinde fotoğrafları çektim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Karslı fotoğraf sanatçısı Kadir Ekinci Mal Meydanı" sergisi

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