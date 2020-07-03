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Kars'ın Karabağ köyü ikinci kez karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 03.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kars'ın Karabağ köyü ikinci kez karantinaya alındı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde daha önce bir süre karantinaya alınan Karabağ köyünde yeniden karantina uygulaması başlatıldı.

Kağızman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karabağ'da karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Köye giriş ve çıkışların durdurulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kağızman'a bağlı Karabağ köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İkinci bir emre kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı. Jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak köye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı."

Söz konusu köyde daha önce 30 Mart'ta başlatılan karantina uygulaması 14 Nisan'da kaldırılmıştı.

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