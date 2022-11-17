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Kars'ın Sarıkamış ilçesi karla beyaza büründü

17.11.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar, sabah ev ile iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesi karla beyaza büründü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

İlçede gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2. etap pistlerinde kar kalınlığı 10 santimetre, ilçe merkezinde ise 5 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde ev ile iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Güzel kar manzaralarının oluştuğu sarıçam ormanlarında saka kuşları, bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı.

İlçe sakinlerinden Ayhan Ayna, gece boyunca kar yağdığını, sabah uyandıklarında her tarafı beyaz örtüyle kaplı gördüklerini söyledi.

Digor ilçesindeki bazı bölgeler ile Kars-Iğdır kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisi de karla kaplandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış kar araba

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