Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.

Gece boyunca kar yağan Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerde merkez ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.



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