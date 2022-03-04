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Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

04.03.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.

Gece boyunca kar yağan Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerde merkez ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış

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