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Kars'ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

04.10.2023 13:14 | Son Güncelleme:
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kumrutepe ve Kızılçubuk mevkisindeki sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı doğaseverler, yeşil, sarı ve kızıl tonların hakim olduğu ormanlık alanda mevsimin ilk kar görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti.

İlçe sakinlerinden Ali Kemal İrtürk, AA muhabirine, mevsimin ilk kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "İlk karı fotoğraflamak için geldik. Sarıkamış inşallah bol, bereketli, güzel bir kış geçirir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış kar

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