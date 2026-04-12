Karşıyaka Basketbol, ligde kalma iddiasını sürdürdü

Karşıyaka Basketbol, Büyükçekmece Basketbol’u mağlup ederek sezonun son bölümü öncesinde ligde kalma yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Karşıyaka Basketbol, ligde kalma iddiasını sürdürdü

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 26. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile iç sahada karşı karşıya geldi.

Karşıyaka Basketbol, ligde kalma iddiasını sürdürdü 1

Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada yeşil-kırmızılı ekip sahadan 96-87’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla haftayı 6 galibiyetle tamamlayan Kaf-Kaf, sezonun son bölümü öncesinde ligde kalma yarışındaki iddiasını sürdürdü.

AHMET KANDEMİR: "KARŞIYAKA CAMİASININ BASKETBOL KÜLTÜRÜ, BULUNDUĞU YERİ HAK ETMİYOR"

Karşıyaka Basketbol, ligde kalma iddiasını sürdürdü 2

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir de, Büyükçekmece Basketbol maçına dair önemli açıklamalarda bulundu. Telafisi olmayan bir maç olduğunu vurgulayan Kandemir, "İki takım üzerinde de baskı vardı. Büyükçekmece gerçekten skor yönü çok kuvvetli bir takım. İlk devre aslında onları o yönden müdafaa edemedik fakat ikinci devre aldığımız önlemlerle bunu engelledik. Karşıyaka camiasının basketbol kültürü, bulunduğu yeri hak etmiyor. Biz buradan çıkacağız. Biz buradan çıkarken de tek başımıza çıkamayacağız; taraftarımızın desteğiyle, oyuncuların azmiyle birlikte çıkacağız. Bundan sonraki Erokspor maçında bu salonu bundan daha fazla kalabalık hale getirebilirsek Karşıyaka ligde kalacaktır" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağcılarlı demir bileklerden büyük başarı: 14 madalya kazandılarBağcılarlı demir bileklerden büyük başarı: 14 madalya kazandılar
Bundesliga'da devrim! Almanya'nın ilk kadın hocası...Bundesliga'da devrim! Almanya'nın ilk kadın hocası...

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

