Karşıyaka Basketbol, ligde kalma iddiasını sürdürdü

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 26. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile iç sahada karşı karşıya geldi.

Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada yeşil-kırmızılı ekip sahadan 96-87’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla haftayı 6 galibiyetle tamamlayan Kaf-Kaf, sezonun son bölümü öncesinde ligde kalma yarışındaki iddiasını sürdürdü.

AHMET KANDEMİR: "KARŞIYAKA CAMİASININ BASKETBOL KÜLTÜRÜ, BULUNDUĞU YERİ HAK ETMİYOR"

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir de, Büyükçekmece Basketbol maçına dair önemli açıklamalarda bulundu. Telafisi olmayan bir maç olduğunu vurgulayan Kandemir, "İki takım üzerinde de baskı vardı. Büyükçekmece gerçekten skor yönü çok kuvvetli bir takım. İlk devre aslında onları o yönden müdafaa edemedik fakat ikinci devre aldığımız önlemlerle bunu engelledik. Karşıyaka camiasının basketbol kültürü, bulunduğu yeri hak etmiyor. Biz buradan çıkacağız. Biz buradan çıkarken de tek başımıza çıkamayacağız; taraftarımızın desteğiyle, oyuncuların azmiyle birlikte çıkacağız. Bundan sonraki Erokspor maçında bu salonu bundan daha fazla kalabalık hale getirebilirsek Karşıyaka ligde kalacaktır" ifadelerine yer verdi.

