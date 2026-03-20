Karşıyaka, iç sahada en başarılı takım

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk hedefiyle başladı. Bir dönem liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılılar, bahis cezalarının ardından kadrosundaki önemli oyuncuları kaybedince düşüşe geçti. Bu gelişmelerin ardından İzmir temsilcisi, hedefini play-off hattından bir üst lige yükselmek olarak güncelledi.

Deplasmanda zaman zaman zorlanan Kaf-Kaf, iç sahada ise bunun tam tersine etkileyici bir performans sergiledi. Taraftarı önünde çıktığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılılar, toplayabileceği 39 puanın 34’ünü hanesine yazdırdı. Karşıyaka, bu performansıyla lider Kütahyaspor’u geride bırakarak iç sahanın en başarılı takımı olmayı başardı.

TARAFTARININ ÖNÜNDE 24 ATTI, 8 YEDİ

İç sahada etkileyici bir performans sergileyen Karşıyaka, taraftarının önünde oynadığı 13 maçta 24 gol kaydetti. Yeşil-kırmızılılar, bu süreçte kalesinde yalnızca 8 gol görürken, 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

PUAN KAYIPLARI KÜTAHYASPOR VE ESKİŞEHİR ANADOLU MAÇLARINDA YAŞANDI

Bu sezon iç sahada sadece iki maçta puan kaybeden yeşil-kırmızılılar, ilk olarak Eskişehir Anadolu karşısında golsüz berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Şampiyonluk yolundaki bir diğer kritik maçta ise son dakikada yedikleri golle Kütahyaspor’a yenilerek hem iç sahadaki tek mağlubiyetlerini hem de ikinci puan kayıplarını yaşadı.

