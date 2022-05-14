YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Karşıyaka Spor Kulübünden ertelenen Anadolu Efes maçı hakkında açıklama:

Karşıyaka Spor Kulübünden ertelenen Anadolu Efes maçı hakkında açıklama:

14.05.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermiş olduğumuz 2020-2021 sezonunda, Sekizli Final öncesi ve sonrası, erteleme talebi ile müsabaka sıklığı gibi konularda yaşadıklarımızı hatırlatırken, rakibimiz Anadolu Efes'e, kendilerine tanınmış olan imkanlar ve beraberinde getireceği faydalar ile Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde başarılar dileriz"

İZMİR (AA) - Karşıyaka Spor Kulübü, erkek basketbol takımlarının ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes'le oynayacağı üçüncü maçın ertelenmesi hakkında bir açıklama yayımladı.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali ile ULEB Avrupa Kupası finalinin göz önünde bulundurularak önceden açıklanmış play-off programına rağmen, dün oynanan maçın ardından gece yarısı, çeyrek final serisinin üçüncü maçının ertelendiği haberinin kendilerine iletildiği belirtildi.

"Seri" olarak oynanması gereken play-off'un bu kararla seri olmaktan çıktığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günler öncesinden olası üçüncü maçın nerede oynanacağı belliyken, tüm olası senaryolar alenen ortadayken, ikinci maçın ardından alınan bu karar ve halen açıklanamayan yeni maç tarihi bize, tüm kurgunun bu serinin 2-0 biteceği öngörüsü ya da daha kötüsü biteceği planlaması üzerine kurulu olduğunu düşündürmektedir. Kaldı ki bu düşünce bizi her iki maçta da sahada gördüğümüz hakem yönetiminin, hata olarak addettiğimiz birçok kararın altında başka bir sebep olduğunu düşünmeye sevk etmektedir."

Maçın ertelenme ihtimalinin yayıncı kuruluş yorumcuları ve rakip takım mensupları tarafından dile getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm basketbol kamuoyu ile beraber, tarafımızla da yeni programın paylaşılmasını beklemekte olmakla birlikte, konuya ilişkin detayları rakibimizin sosyal medya hesaplarını takip ederek almamızın gerekli olup olmadığı hakkında da merak içerisindeyiz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermiş olduğumuz 2020-2021 sezonunda, Sekizli Final öncesi ve sonrası, erteleme talebi ile müsabaka sıklığı gibi konularda yaşadıklarımızı hatırlatırken, rakibimiz Anadolu Efes'e, kendilerine tanınmış olan imkanlar ve beraberinde getireceği faydalar ile Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde başarılar dileriz. Gerek mücadelemizde, gerekse haklı tepkilerimizde her platformda, camiamızla, taraftarımızla bir olup, geri durmayacağımızı tüm basketbol kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyorTürkiye'nin en yüksek köprüsü konforlu seyahat imkanı sunuyor
Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacakTrabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak

İzmir Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
04:16
Sabah
05:54
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:21
Yatsı
21:53
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.